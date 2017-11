Public Access TV estrenan vídeo para su single “MetroTech”

Public Access TV tienen previsto lanzar su nuevo álbum en febrero del próximo año, y para irnos preparando, acaban de compartir el videoclip para su último single MetroTech, para el que han contando con el actor Kevin Corrigan, bailando por las calles de Nueva York, y el director Morian Thomas.

Resulta que el bajista de Public Access TV conoció al actor mientras ambos tomaban una copa en un bar, tras lo que entablaron conversación y surgió de la nada la idea de trabajar juntos en este vídeo que hoy descubrimos.

Su nuevo disco, Street Safari, que como comentábamos está previsto para el mes de febrero, será el sucesor de su exitoso debut Never Enough, y les embarcará en una gira europea que, por el momento, no tiene previstas paradas en España.