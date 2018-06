Protomartyr ha unido su gran talento al de su amiga Kelly Deal, conocida por su rol en The Breedees, junto a quien han preparado un nuevo EP titulado Consolation. Y ya se ha anunciado que éste saldrá a la venta mañana viernes 15 de junio.

Hasta entonces, ya podemos escuchar You Always Win, el nuevo single de presentación con el que sus autores se inspiraron en el mismísimo Frank Sinatra y el ambiente existente en su época en la ciudad de Las Vegas. Según han expresado, se trata de un intento de crear y reflejar toda aquella corrupción predominante a través de los personajes de este tema.

Además, no sólo se conoce esta nueva canción sino que también se ha revelado el que será el tracklist de los cuatro temas que formarán el EP titulado Consolation. También se ha confirmado que en dos de ellos ha colaborado Kelley Deal.

1. Wait

2. Same Face In A Different Mirror

3. Wheel Of Fortune (feat. Kelley Deal)

4. You Always Win (feat. Kelley Deal)