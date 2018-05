Protomartyr anuncian nuevo EP y comparten su primer single

La banda publicó el pasado año Relatives in Descent, su cuarto trabajo de estudio. Este año continúan con su prolífica carrera con un nuevo EP. Protomartyr han anunciado Consolation, que llegará el próximo 15 de junio vía Domino.

Junto al anuncio, Protomartyr han compartido el primer single, Wheel of Fortune. Una canción en la que colabora Kelley Deal, miembro de The Breeders. Además, la pieza llega acompañada de un videoclip dirigido por Yoonha Park.

Unidos desde 2015

No será la única colaboración de Deal, que también participa en You Always Win, otro de los temas del EP. La unión entre Protomartyr y Deal viene de 2015, cuando ésta ofreció su voz en el sencillo Blues Festival.

Los créditos del nuevo EP de Protomartyr tienen otros nombres como Mike Montgomery, compañero de Deal en el grupo R.Ring, Lori Goldston al violonchelo, Evan Ziporyn al clarinete bajo y Jocelyn Hach a la viola.