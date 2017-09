¿Producirá Mark Ronson el cuarto álbum de Tame Impala?

Según ha informado la NME gracias a los datos ofrecidos por un alto ejecutivo argentino, el próximo disco de la banda de Kevin Parker podría llevar la firma de Mark Ronson, con quien Parker ya ha colaborado en alguna ocasión. No en vano, en 2015 el cantante puso su voz para el tema de Ronson Daffodils, además de tener durante este año varias fechas programadas conjuntamente en formato DJ Set.

Precisamente, una de estas actuaciones ha sido la que ha desencadenado las especulaciones. Al parecer, Daniel Grinbank, organizador del festival BUE de Buenos Aires en el que estarán pinchando Parker y Ronson, ha declarado en un programa de radio sin despeinarse que Mark será el productor de lo nuevo de Tame Impala.

De este modo, el sucesor del brillante Currents de 2015 sería el primer LP que no produce el vocalista del grupo australiano. Aun así, no se tiene constancia de que los de Perth estén trabajando en su próxima referencia, más allá de que, después de un 2017 en el que han querido dar tan solo unos pocos bolos, todo parece indicar que no tardarán en volver al estudio. Sobre ello en noviembre del año pasado Parker ya hizo unas pequeñas declaraciones: “lo próximo que vendrá es todavía un lienzo negro. Pero un lienzo negro en una buena dirección. ¡Tengo toda la pintura!“.