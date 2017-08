Primus estrenan su primera canción en seis años

El 29 de septiembre va a estar repleto de lanzamientos interesantes y uno de ellos va a ser The Desaturating Seven, nuevo disco de Primus, quienes no lanzaban material nuevo desde hace 6 años, cuando salió a la venta su último trabajo Green Naugahyde de 2011. El álbum ha sido presentado hoy con una nueva canción titulada The Seven, y como el resto de canciones, está basada en una historia infantil publicada en 1970 que el líder de la banda Les Claypool lee habitualmente sus hijos y en la que los goblins roban el color del mundo.

Según la banda afirma en un comunicado, la imagen oscura y la belleza del arte de la historia les parecieron perfectas para componer música basada en ella. Además, opinan que en estos momentos las metáforas de la glotonería, la avaricia, y la derrota de aquello que demuestra individualidad frente a las masas se han vuelto más relevantes que nunca.

Ahora mismo, la banda está realizando una gira que les llevará por numerosas ciudades de Estados Unidos. Mientras tanto, nosotros podemos disfrutar de esta su primera canción en los últimos 6 años.