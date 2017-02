Primeras confirmaciones del Donostia Kutxa Kultur Festibala

The Jesus and Mary Chain, The Hives y Love Of Lesbian son las primeras confirmaciones de la próxima edición del festival Donostia Kutxa Kultur Festibala, que se celebrará los próximos 15 y 16 de septiembre en el Hipódromo de Donostia, manteniendo el mismo formato de ediciones anteriores.

Como cabezas de cartel están The Jesus and Mary Chain quienes iniciarán una gira mundial para promocionar su más reciente álbum Damage and Joy que se publicará en abril de este año. Desde que comenzaran en 1985 su andadura con el seminal Psychocandy, se han erigido como una de las bandas más influyentes del post-punk internacional.

Los suecos The Hives interpretarán los mejores temas incluidos en sus cinco álbumes de estudio y que no dejarán a nadie sentado. Mientras que Love of Lesbian presentará su más reciente producción discográfica El poeta Halley, además de los temas favoritos de todos sus seguidores.

Con un aforo para 8.000 personas y cuatro escenarios, los asistentes podrán disfrutar durante los dos días del festival de presentaciones en directo de agrupaciones nacionales e internacionales, así como de actividades complementarias que la organización irá anunciando en el transcurso de los próximos meses. Una nueva tanda de abonos está disponible a un precio de 30 euros.