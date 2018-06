Primer videoclip del nuevo disco de Gorillaz, ‘Humility’, con aparición de Jack Black

Hace unos días conocimos que el nuevo disco de Damon Albarn y compañía, en su faceta musical como Gorillaz, ya tenía nombre y fecha de publicación. The Now Now, el que será el sexto trabajo de la formación, se publicará el próximo 29 de junio y contará con la participación destacada de Snoop Dogg y Jamie Principle.

Justo después se publicó el primer single de este nuevo álbum, Humility, acompañado de su correspondiente videoclip. En éste se ve muestra al líder 2-D en Venice Beach, lugar donde se encuentra con el famoso actor Jack Black y también cuenta con la aparición del guitarrista George Benson.

También conocemos otro adelanto, Lake Zurich, el cual ya ha sido publicado en las diferentes plataformas digitales y que estará en el puesto número 7 dentro del disco.

El tracklist es el siguiente:

1 Humility ft. George Benson

2 Tranz

3 Hollywood ft. Snoop Dogg and Jamie Principle

4 Kansas

5 Sorcererz

6 Idaho

7 Lake Zurich

8 Magic City

9 Fire Flies

10 One Percent

11 Souk Eye

Podremos comprobar cómo suena este nuevo álbum de Gorillaz en directo en la próxima edición del Bilbao BBK Live los próximos 12, 13 y 14 de julio y seguramente también se pueda hacer lo propio durante su paso por el Sónar barcelonés los días 14, 15 y 16 de junio, aunque esta actuación pillará al festival catalán justo antes de la publicación oficial de The Now Now.