Primavera Sound también se rinde al poder de Amaia y Operación Triunfo

Primavera Sound es quizá el último festival que esperaríamos ver subiéndose al tren del éxito de los concursantes de Operación Triunfo, pero desde luego, han logrado sorprendernos de nuevo. Cuando ya quedan escasas horas para que arranque la decimoctava edición del festival barcelonés, la ganadora del famoso concurso televisivo y representante española en Eurovisión Amaia ofrecerá un concierto el jueves acompañada por la joven banda catalana The Free Fall Band en la que interpretarán un repertorio de versiones preparado exclusivamente para la ocasión y plagado de sorpresas.

Todo ello, dentro de la programación de Heineken Hidden Stage, esa programación oculta hasta el último momento que siempre guarda un as debajo de la manga.

De hecho, no ha sido la única confirmación de este particular escenario, ya que Ride, quienes este viernes actuaban en el festival Tomavistas de Madrid, también llevarán su sonido shoegaze a la noche del viernes. Así, se unen a los conciertos anteriormente anunciados de Yung Beef el miércoles, Lee Fields and the expressions el jueves, Josh T. Pearson el viernes, y Belly y Let’s Eat Grandma el sábado.

En unas horas, las más de 300 horas de música en directo que va a ofrecer Primavera Sound arrancarán de forma oficial con el concierto del grupo madrileño Ganges en la sala Apolo de Barcelona.

En total, serán 257 nombres para esta gran celebración de la música que tendrá su apogeo en las tres jornadas centrales en el Parc del Forum del jueves al sábado, además de la jornada inaugural y gratuita del miércoles.