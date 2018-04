Cada vez queda menos para que arranque una nueva edición del Primavera Sound, pero la música llegará mucho antes a la ciudad de Barcelona con decenas de conciertos gratuitos en mayo que se extenderán también a Madrid.

La acción arrancará el jueves 3 de mayo, con el primer concierto de Primavera a la Ciutat, es decir la programación del festival más allá de las tres jornadas centrales en el Parc del Fòrum. Muñeco y PIVOT en Barcelona y Nothing Places y Javi Bayo en Madrid protagonizarán estas primeras actuaciones y desencadenarán la frondosa oferta gratuita de Primavera Sound 2018, que contará con más de 40 conciertos divididos entre sus cuatro propuestas.

Programación completa

Para empezar, se podrá escuchar el pop etéreo de Nothing Places (4 de mayo) y la delicadeza de Alondra Bentley (12 de mayo) en Madrid, y la lírica exquisita de David Carabén (cantante de Mishima, 25 de mayo) y el folk mágico de Ferran Palau (19 de mayo) en Barcelona. Todas las actuaciones irán rubricadas por una sesión de DJ posterior, que permitirá a los asistentes adentrarse en la electrónica de Ylia, la fiesta tropical de Sonido Tupinamba, el eclecticismo de Javi Bayo y el desenfado de El Almacén de Discos DJs.

Casi en paralelo, a partir del jueves 3 de mayo la música en directo llegará por cuarto año a los centros cívicos y espacios culturales de barrios de Barcelona (Poblenou, Congrés-Indians, Poble-sec y Gràcia) y Sant Adrià de Besòs. Primavera als Barris amb Heineken brindará la oportunidad de descubrir a talentos emergentes de la escena barcelonesa en toda su diversidad: del derroche rock de Medalla y Malachi Estéreo al pop electrónico sedoso de Cor Blanc, pasando por las variantes de música urbana de One Path, Mc Buseta y Nu Drama, el mestizaje de Maní Picao, el post-rock celestial de Muñeco, la electrónica de PIVOT y el soul psicodélico de Goiko.

La jornada inaugural en el Parc del Fòrum el miércoles 30 de mayo será el punto de partida del acelerón final para miles de asistentes a Primavera Sound. Un año más el recinto del festival abrirá sus puertas de forma totalmente gratuita con un cartel encabezado por los adalidades del indie pop Belle and Sebastian, acompañados por la reunión de los canadienses Wolf Parade, la invitación al baile de Javiera Mena y la savia nueva de Starcrawler desde Los Ángeles y los locales Holy Bouncer. Además, por primera vez y como regalo de bienvenida exclusivo para poseedores de abono completo del festival, se abrirá el Auditori del Fòrum para acoger el esperadísimo concierto de Spiritualized acompañados por orquesta y coro y el emocionante vendaval de Maria Arnal i Marcel Bagés.

Después del Primavera

Finalmente, tras las tres jornadas principales en el Parc del Fòrum, el festival volverá a concentrarse en el centro de la ciudad para celebrar la jornada de clausura el domingo 3 de junio. Será en el CCCB con 13 actuaciones completamente gratuitas distribuidas en dos escenarios, entre las que destacarán la explosiva combinación de Fermin Muguruza con The Suicide of Western Culture, nuevos conciertos de Rhye, Oblivians, Waxahatchee y Montero después de haber actuado en el Parc del Fòrum, y representantes de la vibrante escena local como The Crab Apples, Xavier Calvet e Intana. En sesión matinal, además, la propuesta de minimúsica deleitará a toda la familia con la actuación de Marieta Ganduleta, un homenaje al mundo de los cuentos y a la cultura popular valenciana.

Primavera Pro

Para los que aún quieran más, los showcases de Primavera Pro coparán el Pati de les Dones del CCCB en cinco maratonianas jornadas entre el miércoles 30 de mayo y el domingo 3 de junio, todas ellas abiertas tanto al público general como a los profesionales de la industria musical que se darán cita allí. Una selección de artistas y grupos emergentes de países como Sudáfrica, Chile, Australia, Corea del Sur, Italia, Luxemburgo, Polonia, Hungría, Irlanda y Taiwán entre otros tomarán el pulso a la escena underground de los cinco continentes.