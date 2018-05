Primavera Sound confirma nuevos nombres para el Hidden Stage

Se acerca una fecha grande en el calendario festivalero: estamos en la cuenta atrás para dar comienzo al Primavera Sound, uno de los festivales más grandes de nuestro país y, si acaso, uno de los más queridos por el público extranjero. Bien es cierto que ya nos conocíamos el cartel de antemano (no olvidemos que traen irresistibles nombres como Björk, Nick Cave, Arctic Monkeys, Father John Misty y un larguísimo etcétera que recomendamos explorar), pero aún tenían sorpresas para nosotros. No hablamos de un #UnexpectedPrimavera (de momento), sino de nuevas confirmaciones para el Heineken Hidden Stage, que no son nada más ni nada menos que Yung Beef, Josh T. Pearson y Let’s Eat Grandma, quienes se suman a Lee Fields & The Expressions y Belly.

El miércoles 30 de mayo, aparecerá el granadino Yung Beef con su famosa jaula en Barcelona para dar buena cuenta de su más reciente A.D.R.O.M.I.C.F.M.S 4, una nueva entrega de sonidos urbanos, trap y autotune que ha conseguido sorprender a crítica y público de cualquier estrato. El viernes 1 de junio contaremos con Josh T. Pearson, el líder y vocalista de los ya extintos Lift to Experience, quien inició una carrera en solitario alejado del indie rock y post-rock para explorar sonidos de pop algo vanguardista y altamente elegante. Aunque si hablamos de pop de otra dimensión, nos tenemos que detener en Let’s Eat Grandma, que actuarán el sábado 2 de julio. Let’s Eat Grandma se trata de un dúo británico que facturan canciones luminosas de carácter psicodélico de la nueva onda de artistas pop de dormitorio interesantes como Hatchie.

Recordamos que aún faltan por anunciar dos nombres para terminar de conformar el Heineken Hidden Stage, pero de momento podemos afirmar que se ha apostado por la diversidad y lo diferente. Habrá que estar atentos para ver cómo terminan de sorprendernos.