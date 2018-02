Los próximos 11 y 12 de mayo tendrá lugar el Mallorca Live Festival en el Aquapark de Calvià. Se ha ido acrecentando la expectación alrededor de este evento con los nombres que se han ido confirmando, algo que no ha hecho más que aumentar con el reciente anuncio de Primal Scream.

Los escoceses Primal Scream no necesitan presentación, basta ver la extensa carrera del grupo de Bobby Gillespie, el que fuera durante un tiempo batería de The Jesus and Mary Chain. Este grupo de rock alternativo ha confeccionado grandes álbumes a lo largo de los años, como aquel Screamadelica que se ha convertido en trabajo de culto del grupo, el cual se encontrará presentando en Mallorca el reciente y divertido Chaosmosis.

Primal Scream se suma a un cartel en el que encontramos a nombres internacionales la mar de llamativos como The Prodigy, !!! o los sudamericanos Los Espíritus. Tampoco han dudado en incorporar artistas del panorama nacional, como Izal cuyo nuevo disco está a la vuelta de la esquina, El Columpio Asesino que están volviendo a los escenarios, Polock, L.A. o Sexy Sadie. Tampoco han querido dejar de lado el panorama urbano, y por ello han incluido grandes nombres como Kase.O o Bad Gyal, todo un fenómeno a nivel internacional.

Todos estos nombres y muchos más que se anunciarán a final de febrero forman parte del tentador cartel del Mallorca Live Festival. Puedes comprar abonos para acudir en el siguiente enlace.