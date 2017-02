Prides, nueva confirmación para el SanSan Festival

La banda formada por Stewart Brock (voz y teclados) y Callum Wiseman (teclado y guitarra), llevarán su directo a esta nueva edición de SanSan Festival para sacudir al público español con sus canciones bailables, sus letras optimistas y coloridas, y sus melodías pegadizas.

Hace poco se presentaron en España con su exitoso single Messiah, perteneciente a su primer LP The Way Back Up, que ha sido todo un éxito tanto en las radios como en las pistas de baile del Reino Unido, con canciones que son una mezcla perfecta de influencias del grupo. Prueba de ello es dicho single, donde se dejan ver toques que van de The Cure a Justice pasando por ecos del Michael Jackson más clásico o los primeros Coldplay.

Ahora Prides, aterriza por primera vez en en un festival español para cautivar al público y presentar su directo, su esencia y lo que será su próximo trabajo. Además, coincidiendo con su confirmación en SanSan Festival, lanzan su nuevo single; Away With The Night, que es un adelanto de lo que será su próximo álbum previsto para finales de junio.

Prides puede estar orgullosa como banda de haber conseguido verdaderos hitos como actuar en la ceremonia de cierre de los juegos de Commonwealth de 2014, tocar en el mítico escenario John Peel del Festival de Glastonbury, telonear a sus ídolos Blink-182 en la célebre Brixton Academy o incluir su tema Out of the Blue en la banda sonora del videojuego FIFA 2015.

Así, los de Glasgow se han ganado el respeto de buena parte de la crítica y el público en Reino Unido, que los considera un dúo destinado a tocar ante grandes multitudes. Ahora vendrán a demostrarlo a SanSan Festival 2017.