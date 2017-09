Posible fecha para el nuevo álbum de Björk

Hace poco la cantante islandesa anunció un nuevo sencillo de su próximo álbum, The Gate, que estará disponible desde el 18 de septiembre en formato digital y desde el día 22 del mismo mes en vinilo.

Ya desde principios de año uno de los colaboradores de Björk reveló que la artista tenía “escrito bastante” de su nuevo álbum y que se acerca a un sonido “realmente futuro”. En agosto se actualizó la información en torno a la fecha de salida confirmando que saldría “muy pronto” y la propia Björk describió el trabajo como “esa búsqueda (para la utopía de estar enamorado). Pasar tiempo con una persona que disfrutas en cada nivel es obviamente utopía. Será real cuando el sueño sea real”.

El seguidor de Vulnicura, publicado en 2015, se esperaba para finales de año y ahora The New York Times sitúa su lanzamiento en el mes de noviembre. Todo apunta a que la cantante acompañará el álbum con vídeos de Andrew Thomas Huang, productor de algunos como Blake Lake y Mutual Core, según declaró a The Fader.

En cuanto al sonido indicó: “queremos evolucionar lo que hicimos en Vulnicura, que fue tan personal e introspectivo. Este nuevo álbum va a ser realmente futuro y estoy emocionada. Es probable que esté utilizando más de mis efectos visuales de fondo también.”