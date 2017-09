El 29 de septiembre, la banda londinense abrirá una subasta online de recuerdos y un gran número de objetos personales de la banda. Aquí nos podremos encontrar desde el puente de Brian Molko del video Pure Morning, un single de CD de Without You I’m Nothing, de David Bowie firmado por el propio artista, una chaqueta Vivienne Westwood usada en el escenario de The Brits en 1999, una serie de tapones para los oídos de Molko entre otras muchísimas cosas que no pasarán, desde luego, desapercibidas.

Toda esta subasta tiene una buena razón detras, y es que el total de los ingresos de la venta irán a CALM y el The Mercy Center de Bangkok .

“Pensábamos que tal vez algunas personas incluso estarían interesadas en poseer algunos de estos artículos. Así que procedimos a meter la mano en nuestros armarios, nuestra oficina de gestión y el propio almacén de la banda, oscuro y polvoriento, para ver lo que se escondía en las esquinas llenas de telarañas”, decía la banda en una entrevista al periódico The Sun.

CALM es una asociación dedicada a la prevención del suicidio masculino en el Reino Unido, mientras que The Mercy Center educa, alberga y alimenta a niños desfavorecidos en la capital tailandesa.

La agrupación tiene próximamente una gira por el norte de Europa que culminará en Londres entre los días 23 y 24 de octubre.