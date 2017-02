Placebo, primer cabeza de cartel para el Mallorca Live Festival

Mallorca Live Festival sigue sumando nuevos nombres a su programación, y entre ellos destaca el primer cabeza de cartel de esta edición, nada más y nada menos que Placebo, una de las grandes bandas del panorama del rock alternativo de las últimas décadas. La banda está celebrando el vigésimo aniversario de su debut con numerosas fechas a lo largo del mundo, a las que ahora se une Mallorca en lo que será la primera visita de los británicos a la isla.

Pero no han sido los únicos nombres en unirse al cartel, que se amplía con Chambao, Nastia, Onda Vaga, Club del Río y Sexy Zebras, que se unen a los ya conocidos de Lori Meyers, The Martínez Brothers, Mala Rodríguez, C. Tangana y Nicola Cruz.

El festival tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo en Calvià (Mallorca) y los abonos siguen por el momento al precio promocional de 30€ (+gastos de gestión) a través de la página web oficial: www.mallorcalivefestival.com