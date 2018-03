PJ Harvey y John Parish presentan un nuevo tema titulado Sorry For Your Loss

A la espera del nuevo álbum de John Parish, Bird Dog Dante, que saldrá el próximo 15 de junio, Parish ha presentado un nuevo tema en colaboración con PJ Harvey. El tema, titulado Sorry for your loss, trata del amigo de Harvey y Parrish, el difunto líder de Sparklehorse, Mark Linkous.

El tema en la voz de Harvey destaca como no podría ser de otro modo por su letra con unos matices un tanto oscuros, la cual yace sobre una melodía donde prima un sonido acústico que transmite una auténtica sensación de melancolía.

Colaboración en películas, y homenajes a la espera de Bird Dog Dante

Al margen de este nuevo tema, PJ Harvey ha estado trabajando poniendo la música para la película Dark River. Por su parte, Parish participará en un concierto especial en Bristol el próximo 12 de abril en homenaje a Nick Drake. En este concierto especial contará con la colaboración de Lochrian String Quartet.

Escucha ya Sorry for your loss, lo nuevo de PJ Harvey y John Parish.