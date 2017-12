PJ Harvey estrena tema para la banda sonora del trailer de “Dark River”

La cantante inglesa ha estado de gira los últimos años con el álbum The Hope Six Demolition Project de 2016. Después de ese periodo en el que ha estado ocupada por todo el globo, Polly Jean Harvey tiene nuevo tema. El nombre de esta pieza no ha llegado a conocerse, pero la forma de presentarlo ha sido a través del avance de la película Dark River.

El director es Clio Barnard, quién ha realizado también The Arbor o The Selfish Giant, y se trata de un thriller que llegará a las salas de cine el próximo 23 de febrero de 2018. Entre el reparto destacan los nombres de Ruth Wilson, Mark Stanley o Sean Bean, el Boromir del Señor de los Anillos. En cuanto a la historia, se lleva a cabo en la Bretaña rural, donde dos hermanos distanciados se reúnen por el fallecimiento de su padre. Puedes ver el trailer sobre estas líneas.

La última canción de la artista británica fue The Camp, una colaboración con el músico egipcio Ramy Essam, en la que se denunciaba la situación de los niños en el Líbano.