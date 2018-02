PJ Harvey comparte su fílmico tema nuevo

Polly Jean Harvey se encuentra en un descanso en su trayectoria tras la extensa gira de presentación de The Hope Six Demolition Project, de 2016. En este tramo, su parte creativa y compositora no cesa, y está inmersa en la banda sonora de una nueva película.

Se trata de Dark River, filme del que ya se pudo apreciar música inédita de PJ Harvey en el tráiler de la película. Dirigido por el realizador Clio Barnard, es un thriller ambientado en la Inglaterra rural, que llegará a los cines el próximo 23 de febrero. La trama narra la historia de dos hermanos distanciados que se reúnen por la muerte de su padre. Ruth Wilson, Mark Stanley y Sean Bean protagonizan la cinta.

Con motivo de la llegada de la ficción, Harvey ha estrenado An Acre Of Land, una flamante canción, o mejor dicho, versión de una pieza tradicional británica, Sing Ivy. El compositor Harry Escott firma también la nueva visión del tema. Oficialmente se publicará mañana viernes a través de Cognitive Shift, aunque ya se puede escuchar en plataformas digitales como Soundcloud.