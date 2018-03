Picnic Interestelar presenta su programación para su tercera edición

Picnic Interestelar vuelve en su tercera edición los próximos sábado 17 y domingo 18 de marzo con conciertos desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, en el Monasterio de la Cartuja, sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. L.A. y Ángel Stanich encabezarán un cartel con otras 20 bandas, pero además habrá sesiones de DJs, zonas de restauración, exhibiciones y zona infantil.

Toda la programación del evento será gratuita, diurna y para todos los públicos en un espacio único de Sevilla. Con la presencia de L.A. y Ángel Stanich, tendremos dos grandes actuaciones en un formato acústico especial para la ocasión. Luis Alberto Segura es el líder y alma de L.A., que sigue presentando King Of Beasts, con el que acaba de regresar de una exitosa gira europea. El inclasificable Ángel Stanich también mostrará el deslumbrante nuevo universo de Antigua y Barbuda.

Además, llega Kuve, liderado por la cantante y compositora Maryan Frutos con su electrizante y contundente puesta en escena, Estrogenuinas, banda de punk formada exclusivamente por chicas, Veintiuno, con sus pegadizos ritmos electrónicos, con toques de funk y soul, y Sweet Barrio, también con influencias de música negra, desde el soul al reggae.

Picnic Interestelar prestará especial atención a la escena independiente emergente andaluza, con representación de casi todas las provincias. Desde Sevilla: Charly Riverboy, vocalista de Milkyway Express pondrá en marcha en Picninc Interestelar su nuevo proyecto en solitario, Riverboy, acompañado de una banda superlativa; Yorch, indie folk capitaneado por el director de cine Jorge Naranjo; Gonzalo de Cos y las III Coronas, un imperdible también en la escena rock sevillana, estrenará nuevo disco; Nuñez, el MC de Alcalá de Guadaira que después de múltiples colaboraciones en la escena hip hop se ha embarcado en su proyecto personal en el que ha contado con colaboradores de la talla de Morodo. Desde Málaga: Ballena, el supergrupo formado por miembros de Negroazulado, Fila India o Cecilia Ann; J.J. Sprondel, avalados por Mondosonoro que los sitúa como una de las nuevas bandas andaluzas a las que no hay que perder la pista; Dreyma, dúo femenino de corta trayectoria, pero también recomendados por medios como Mondosonoro o Discogrande de Radio 3, electro-pop con un toque de dreampop melancólico. Desde Granada llega Verona, producidos por Paco Neuman, su actuación será una de las imperdibles para los amantes del rock que aúna potencia y sensibilidad. Los almerienses Nixon son otra de las nuevas sensaciones del pop independiente nacional, su tercer disco parece el destinado a colocarlos en un lugar privilegiado de la escena. Desde Córdoba llegarán Embusteros, rock, guitarras, electrónica y percusión que ya han presentado en festivales por todo el país. Y para terminar con esta representación de lo mejor de la nueva escena andaluza, desde Cádiz, El Lobo En Tu Puerta, auténticas “Bestias del Sur Salvaje”, sus conciertos son una experiencia imperdible para los amantes del blues y el rock más contundente.

También desde Murcia llegarán bandas como Lucky Duckes, The Lawyers y Neon Lights. Los dos primeros con un pop resplandeciente, deudor de bandas como Second o Supersubmarina (Lucky Duckes) o Teenage Fun Club (The Lawyers), y los últimos (Neon Lights) con una propuesta mucho más oscura, dream pop lindando con neo punk servido con una fenomenal contundencia.

Picnic Interestelar colabora también con iniciativas como Renofest, que con su festival descubre nuevas bandas en Sevilla y que presentarán a Gatomidi, electricidad y distorsión con atmósferas planeadoras y un punto de épica, y a Subterráneos, grupo de rock con influencias de la psicodelia de los años 60 y el punk de los 70.

También en colaboración con la sala Obbio by Holiday Picnic despedirá cada una de las jornadas con DJs de la talla de Mike y Max Mackay. Además de contar durante el día con las sesiones de The Mamas & The Rachas y de Dr. Música Ismael DJ. De la mano de Sevilla Swing Dance contará con clases de iniciación al swing y baile y pinchada social.