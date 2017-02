Peter Cook vuelve a España con los mejor de Joy Division y New Order

Peter Hook, el bajista de Joy Division y New Order, regresará a España durante el mes de Noviembre junto a su agrupación Peter Hook and The Light, para interpretar los sencillos incluidos en los recopilatorios Substance, publicados en la década de los ochenta. La agrupación está integrada por Hook, junto a su hijo Jack Bates (bajo), Andy Poole (teclados), Paul Kehoe (batería) y David Potts (guitarra).

Los dos recopilatorios que serán interpretados en directo en Valencia, Madrid y Barcelona, fueron lanzados a finales de la década de los ochenta, específicamente, 1987 y 1988. El primer Susbtance o Susbtance 1987 recopiló los sencillos de New Order lanzados hasta esa fecha, tales como Ceremony, Tempation y Blue Monday.

Un año más tarde fue lanzado Susbtance de Joy Division que incluyó varios lados B, así como los temas Love Will Tear Us Apart, Transmission, Komakino y Atmosphere, sencillos que no habían sido editados por la agrupación previamente.

Peter and The Light se formó en mayo de 2010 como una especie de agrupación tributo a Joy Division y New Order. Durante sus primeras giras, el setlist estaba compuesto, principalmente, por temas de Uknowkn Pleasures y Closer de Joy Division, así como Movement y Power, Corruption & Lies de New Order.

Las fechas de los conciertos de Peter and The Light en España son: