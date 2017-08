Pete Doherty, pillado de nuevo con drogas en la frontera entre Suiza e Italia

Malas noticias para todos aquellos que confiamos en que el Pete Doherty de la actualidad no repita los errores que en el pasado pusieron en grave riesgo su salud. Según informa el periódico italiano La Provincia y recoge la NME británica, a Doherty le pillaron el mes pasado con un gramo de heroína y medio de Demerol cuando trataba de viajar con su coche desde Italia a Suiza.

Aunque no se trata de cantidades por las que pueda ser detenido o enjuiciado, el cantante de The Libertines sí que tuvo que pagar una importante multa, no solo por las sustancias encontradas, sino también porque iba conduciendo con una licencia de conducir no válida y tampoco disponía de los papeles del propio coche.

Es una pena ver que Doherty puede estar volviendo a caer en los peores hábitos posibles, después de que se declarase absolutamente limpio el año pasado antes de ofrecer uno de los primeros conciertos tras la reapertura de la Sala Bataclan en París y tras su largo historial de problemas con las drogas e intentos fallidos de rehabilitación.