Perfume Genius traerá su “No Shape” este domingo a Barcelona

Después de su presentación el pasado fin de semana en el festival holandés Le Guess Who?, Perfume Genius presentará en Barcelona los temas de su cuarta producción discográfica No Shape, lanzado el pasado mes de mayo a través del sello Matador Records. Este disco ha resultado ser el más ambicioso en la carrera del artista y ha contado con la colaboración de los afamados directores, Andrew Thomas Huang y Floria Sigismondi en la dirección de los vídeos promocionales para los sencillos Slip Away y Die 4 You.

El directo de Perfume Genius siempre se ha caracterizado por su un derroche de histrionismo y mucho drama. En esta ocasión, el artista estará acompañado, como siempre, por su pareja en los teclados y un conjunto de cuerdas que acompañará al cantante en algunos temas. Como han afirmado los críticos, este nuevo disco de Perfume Genius abraza un abanico mucho más amplio de influencias y deja ver a un músico mucho más maduro, aunque la base pop y electrónicos, así como sus interpretaciones desgarradoras, siguen siendo parte de su sello característico.

A continuación, disfruta del vídeo del sencillo Wreath protagonizado por fanáticos del artista de todas partes del mundo. Este proyecto se llevo a cabo a través de una convocatoria organizada por el propio Perfume Genius a través de sus redes sociales. La ganadora del concurso resultó ser una chica llamada Esperanza Kroger y su amigo Yú, aunque el vídeo original está formado por fragmentos de todos los vídeos participantes:

La apertura de puertas de la Sala Apolo está programada para las 20:00 y las entradas en taquilla tendrán un coste de 28€.