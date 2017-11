Perfume Genius, Snow Patrol o Sampha, entre otros, también a Mad Cool 2018

Ojo que nos habíamos pensado que las de Kasabian, Japandroids y Rag’n’Bone Man era las confirmaciones del Mad Cool de hoy, pero había mucho más. Apuntad: Snow Patrol, Morgan, Perfume Genius, Marmozets, Washed Out, Sampha y Gold Panda se incorporan al cartel del festival madrileño, que cada día luce más espectacular…

Arrancamos con Snow Patrol, y es que la grata sorpresa de su vuelta a los escenarios (tras un parón que parecía haberse convertido en definitivo) les traerá a Madrid tras su última visita en el año 2006. Por su parte Perfume Genius, alias del cantante y compositor Mike Hadreas, llegará a Mad Cool 2018 en el momento más dulce de su carrera. Su álbum No Shape (2017), el cual podría calificarse como sofisticación pop en estado puro, le ha coronado como uno de los artistas de referencia del último año.

Mención especial merece la banda madrileña Morgan. Liderados por Carolina de Juan, ‘Nina’, su portentosa voz oscila entre el soul, el rock y el gospel. Su primer álbum, North (2016), les ha hecho convertirse en una de las formaciones más prometedoras de la escena indie española.

Otra de las grandes apuestas de la próxima edición del festival es la electrónica y música urbana. Se amplía así la oferta y la variedad de artistas para satisfacer la demanda del público.

El británico Sampha, una de las grandes revelaciones del último año, es conocido por sus colaboraciones con artistas como SBTRK, Drake o Kanye West. Su álbum de debut Process (2017) ha sido destacado por la crítica especializada como uno de los mejores del año. Por ello, no es de extrañar que se haya alzado con el prestigioso Mercury Prize 2017. Otro británico, Gold Panda, también se suma al cartel, y considerado un auténtico mago de la electrónica contemporánea, su particular paleta sonora incluye elementos de UK garage, post dubstep, folktronica, microhouse o minimal techno.

Desde Estados Unidos llegará Washed Out: proyecto del cantante y compositor Ernest Greene. Con tres álbumes de estudio y tres EPs –incluyendo el influyente Life of Leisure (2009)– él es, actualmente, es el máximo exponente del género chillwave; por eso, su show promete ser una ensoñadora y deliciosa fusión entre indie y electrónica.

Por su parte Marmozets, banda británica de post-hardcore y math-rock, liderada por la cantante Rebecca ‘Becca’ Macintyre, presentará en Madrid su próximo trabajo Knowing What You Know Now, cuya publicación está prevista para 2018.

La venta de entradas comenzará el próximo día 5 de diciembre a las 11:00 horas. Las entradas podrán adquirirse en la web de Mad Cool Festival, Ticketmaster y algunos puntos físicos (Carrefour, Fnac y Halcón Viajes).

Eso sí, ya hay quien se pregunta… ¿Eran en realidad estas 10 confirmaciones de hoy a lo que se refería ese tan comentado Ten?