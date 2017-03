Perfume Genius presenta su nuevo álbum con el vídeo “Slip Away”

Mike Hadreas ha anunciado en sus redes sociales el lanzamiento del nuevo álbum de Perfume Genius el día 5 de Mayo. Será el sucesor de su último álbum Too Bright publicado en 2014, y tendrá por titulo No Shape. “Me estoy acercando a la salud. Las cosas que me molestan personalmente ahora son menos claras, más confusas. No creo que las haya descubierto con estas canciones. Hay algo que libera sobre cómo no lo he expresado hacia fuera. Desempaquetando pequeños bocados, magnificando mi incomodidad, vadeando a través del daño enterrado, riéndome o cavando en el drama embarazoso de todo. Puedo no salir nunca del otro lado, pero es vigorizante intentarlo y con suerte, en última instancia, útil. Creo que muchos tratan de ser felices frente a cualquier tontería que creo para mí o lo horrible que todo y todo el mundo es“.

Como adelanto del álbum, también ha publicado el vídeo del primer single del disco, Slip Away. El vídeo, dirigido por Andrew Thomas Huang, nos muestra a Mike con una amiga, en un ambiente de cuento, donde son completamente felices hasta que aparecen unas criaturas malvadas con cierto parecido a Trump, de las cuales tienen que huir, no sin antes defenderse. Un vídeo original, melodramático, divertido y sombrío a la vez, que encaja perfectamente con la música de Perfume Genius.