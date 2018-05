Peace publican un nuevo vídeo inspirado por Wes Anderson

El destacado realizador de El Gran Hotel Budapest o Isla de Perros ha sido el inspirador del nuevo videoclip de Peace. La banda ha presentado la pieza visual que acompaña a You Don’t Walk Away From Love, adelanto de su tercer álbum de estudio.

De hecho, la publicación llega la misma semana en la que Peace editan el trabajo. Este viernes 4 de mayo ve la luz Kindness Is The New Rock And Roll, nuevo trabajo de los británicos.

Rodado en una toma

El vídeo fue rodado en una toma y homenajea una popular escena de una película de Wes Anderson. La cinta en concreto es The Royal Tenenbaums y la imagen la protagonizan los personajes interpretados por Gwyneth Paltrow y Luke Wilson en una tienda de camping.

Harry Koisser, líder de Peace, ha valorado el resultado: “Este es un vídeo refinado y caro, para una profunda y significante canción. Me recuerda que fuera del polvo, la saliva y lo más negativo, hay todavía algo bueno restante en el mundo“.