La banda indie inglesa Peace ha anunciado su nuevo álbum que se titula Kindness Is The New Rock And Roll. Este saldrá el 4 de mayo de la mano de Ignition Records. Por ahora han salido dos sencillos: Power, su más reciente single y From Under Liquid Glass, lanzado el año pasado.

El líder de la banda, Harrison Koisser, durante el proceso de escritura grabación del álbum, se abrió y visitó la campiña inglesa por primera vez. “Era totalmente un lugareño”– explicó Koisser– “Pasé seis meses fuera en un bosque. Fue muy al estilo Hobbit, de hecho, muy Hobbit-esco. Extremadamente solitario y aterrador”.

El líder, también explicó que para la canción Power, se inspiró por un enorme rayo que cayó cuando la banda estaba grabando con el productor americano de Bat For Lashes, Simon Felice. “Vi una enorme, palpitante, tierra iluminada cerca a una granja e instantáneamente lo asocié con la electricidad y poder que hemos estado transmitiendo los últimos cinco años en nuestros shows”, dijo Koisser. “Estaba inspirado para escribir una canción que fuera la respuesta a su pregunta. Supongo que terminó siendo un grito de guerra. Power es una canción acerca de golpear por lo bajo la puerta para un glorioso delirio y la primera carga del corazón en el universal banquete del amor”.

Además, la banda tiene previsto un tour por Reino Unido a partir de mayo de este año. En Londres actuará el 16 de mayo y en Bristol el 20. Por otra parte, este nuevo álbum contiene nuevo material y la inspiración en las canciones es sobre lo que pasa alrededor de cada uno. El líder quiere pensar que también tienen algo relacionado con el Brexit o la Presidencia de Trump. “Todo el arte es observado, pensado, masticado, comentado, escupido, y arrojado por ahí. Me he encontrado en un momento muy creativo”, comentó el líder de la banda.

Con respecto al estilo del disco, Koisser dijo en una entrevista para NME, que es muy al estilo de la banda, muy al estilo Peace, es decir, muy pacifico y calmado como el trabajo que han realizado hasta el momento.

La lista de canciones del nuevo álbum son las siguientes: