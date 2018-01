Paul Simon anuncia su adiós a los escenarios

Paul Simon se despedirá de los escenarios el próximo 15 de julio, después de seis décadas de trayectoria, en un concierto masivo que tendrá lugar en Hyde Park.

La noticia la ha dado este martes el diario británico The Telegraph, que ha anticipado que la actuación del legendario cantante estadounidense estará precedida por las que ofrecerán esa misma tarde James Taylor y Bonnie Raitt, en el marco del festival British Summer Time Hyde Park.

Considerado uno de los cantantes y compositores más definitorios de su generación, Paul Simon saltaba a la fama en los años sesenta como la mitad del dúo Simon and Garfunkel, un proyecto en el que fue responsable de escribir casi todas las canciones, incluidas tres que alcanzaron el número 1 en el Billboard Hot 100: The Sound of Silence, Mrs. Robinson y Bridge over Troubled Water.

Tras la separación del dúo en 1970 en el apogeo de su popularidad, Simon iniciaría una exitosa trayectoria en solitario como guitarrista y cantautor, grabando álbumes muy aclamados como Graceland (Warner Bros, 1986), un disco inspirado en la música del municipio de Sudáfrica, del que vendió 14 millones de copias.

Distinguido a lo largo de su carrera con dieciséis Grammy, incluidos tres al Mejor Álbum del Año (Bridge over Troubled Water, Still Crazy After All Years Years y Graceland), Paul Simon era inducido al Salón de la Fama del Rock en 2001.

Primer receptor del Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la revista Time lo seleccionaba en 2006 como una de las “100 personas que han dado forma al mundo”.