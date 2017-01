Paul McCartney sorprende actuando con The Killers

Hemos empezado un nuevo año con novedades discográficas a la vuelta de la esquina, con conciertos en los que cada día queda menos para disfrutar y como no, aún nos quedan fiestas y días para terminar de elegir que nueva música regalamos a nuestros seres queridos (entre ellos, nosotros mismos). Claro, que aunque acabamos de empezar un nuevo año esperando esas nuevas novedades, también tenemos que disfrutar de los últimos conciertos que se han dado este año pasado y los que iban para celebrar la bienvenida del nuevo año.

Este último tipo de evento, comenzar con buen pie y terminar el año (sin olvidar con música), es lo que decidieron The Killers al ofrecer un concierto no apto para todos los bolsillos en la isla St. Barts, donde se dice que el concierto privado ha sido contratado por Roman Abramovich (propietario del Chelsea) que considero que era una buena manera de agasajar a sus invitados, invitados que no esperan que apareciera, además, Paul McCartney.

Si bien lo que podríamos indicar como anécdota curiosa y que ojala nuestros amigos fueran igual de afortunados y lo compartieran con nosotros, ha sido Paul McCartney quien ha decidido compartir con el resto este maravilloso momento donde se escucha y ve como canta con el cantante de The Killers, Brandon Flowers una de tantas canciones míticas que nos dieron The Beatles, Helter Skelter, el motivo, felicitarnos a través de su web un Feliz año nuevo.

Parece que a McCartney le gusta esta época del año ya que recientemente pudo escucharse en The Tonight Show, programa presentado por Jimmy Fallon su participación en una canción, Wonderful Christmas time, para promocionar el estreno de la película Canta.

Por lo demás, sabemos que los primeros conciertos de McCartney son en Japón, previstos para el mes de Abril, por lo que estamos a la espera de nuevas fechas y, porque no, de nuevas sorpresas tan buenas como estas que nos enseñe el músico.