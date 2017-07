Paul McCartney colabora en la última canción de Ringo Starr

Si fuese una colaboración pero siendo de este calibre es algo casi épico. Dos leyendas de la música de la posiblemente banda más célebre del mundo han unido sus fuerzas para sacar una canción adelante.

We’re On the Road Again es la nueva canción que ha presentado Ringo Starr en estos días pero, ¿Quién le acompaña en esta ocasión? Ni más ni menos que quién fuera compañero de banda Paul McCartney, además de miembros de The Eagles y otras formaciones.

Esta canción formará parte de Give More Love, próximo disco del que fuera batería de The Beatles y el álbum que relevará Postards from Paradise. No podemos negar que el paso de los años le sienta bien a nivel musical y nos sigue regalando buenos momentos.

Tendremos que esperar hasta el mes de septiembre para poder disfrutar de esta obra en su totalidad pero sin duda esta colaboración enciende sin dudas nuestras ganas de disfrutarla.

Os dejamos con la canción para que podáis ser vosotros quién la valore, aquí podéis escucharlo. No cabe duda que a pesar de los años y siendo los dos últimos eslabones de algo tan grande, siguen estando muy bien avenidos aunque pasen décadas por ellos.