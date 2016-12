Patti Smith cumple 70 años con Michael Stipe como invitado sorpresa

En un año que nos ha arrebatado a tantas figuras de la música a las que admirábamos, nos hace especialmente ilusión ver las imágenes del 70 cumpleaños de una leyenda como Patti Smith, que lo ha celebrado de una forma muy especial con un concierto en Chicago en el que interpretó al completo su disco más conocido, el magnífico Horses, y en el que recibió la visita de un invitado muy especial, Michael Stipe, quien fuera líder de REM, que salió al escenario para cantarle el cumpleaños feliz junto con una tarta y un montón de confeti. Y afortunadamente, ya que no pudimos vivirlo en directo, tenemos un vídeo que lo atestigua.

Michael Stipe, the lead singer of R.E.M., came out with a cake and sang "Happy Birthday" to Patti Smith. pic.twitter.com/WACrIGsJZq

— Corbin Reiff (@CorbinReiff) December 31, 2016