Parquet Courts estrenan el primer avance de su próximo disco

La banda neoyorquina lleva unos cuantos años desplegando con destreza su afilado post punk. Tras un quinto trabajo de estudio más expeditivo, Parquet Courts anuncian su próxima referencia. Wide Awake! llegará el 18 de mayo vía Rough Trade.

El cuarteto ha aprovechado para colgar también el primer adelanto del elepé. La canción Almost Had to Start a Fight/In and Out of Patience llega acompañada de un ‘lyric video’ con la letra del tema. Además, Andrew Savage, voz y guitarra de Parquet Courts, firma los visuales que aparecen en la pieza.

Con productor de pop

El propio Savage ha escrito el nuevo material junto a su compañero Austin Brown. Danger Mouse se ha sumado a los de Brooklyn en las labores de producción. Sobre esto ha hablado Savage: “Personalmente me gustaba el hecho de que estaba escribiendo un álbum influenciado por el punk y el funk, y Danger Mouse es un productor de pop que ha hecho algunos discos muy pulidos“.

“Me gustaba que no tuviera sentido“, ha agregado irónico el músico de Parquet Courts. En total, son 13 las composiciones que integran lo nuevo del grupo:

01 Total Football

02 Violence

03 Before the Water Gets Too High

04 Mardi Gras Beads

05 Almost Had to Start a Fight/In and Out of Patience

06 Freebird II

07 Normalization

08 Back to Earth

09 Wide Awake

10 NYC Observation

11 Extinction

12 Death Will Bring Change

13 Tenderness