Paramore ofrece novedades sobre su esperado quinto disco

Desde que en 2013 lanzarán su último disco, han sido años difíciles para Paramore. Para empezar, en diciembre de 2015 su bajista Jeremy Davis decidió abandonar la banda, dejando el futuro de ésta en entredicho. Sin embargo, para alegría de sus fans, decidieron seguir adelante como dúo formado por la cantante Hayley Williams y el guitarrista Taylor York. Tras unos meses de silencio, acabamos de saber que la banda está preparando su nuevo disco, y que tendremos novedades a lo largo de este recién estrenado año 2017.

Los propios miembros de la banda lo han explicado a través de un comunicado en facebook, que os dejamos a continuación: “Hace cerca de un año, empezamos a componer y a grabar demos para nuestro quinto disco. Hacer la continuación para nuestro álbum homónimo no parecía una tarea fácil, y como nos esperábamos, no lo ha sido. El problema de compararte contigo mismo es que, a pesar de que es mejor que mirar a cualquier otro sitio, todavía sigues mirando en la dirección equivocada. Para mí, no ha sido hasta que me he convencido de que el pasado es historia que he podido centrarme en buscar lo que viene a continuación. Nuestro pasado nos puede dar mucho confort o puede ser una película de terror, puede ser una trampa o un escudo, pero si es pasado es por una razón. Después de un descanso, tenemos que buscar lo que supuestamente viene a continuación“.

Por si fuera poco, todo indica que para este nuevo trabajo han vuelto a trabajar con quien fuese su batería Zac Farro, que previamente había abandonado la formación en 2010 pero que volvió con ellos a mediados del pasado año. Aún no sabemos cuándo saldrá este disco pero ya estamos esperando escucharlo.