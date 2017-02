“Paradise”, nuevo vídeo y EP de Anohni

Después del aclamado álbum Hopelesness, la cantante Anohni se prepara para el lanzamiento de un nuevo EP titulado Paradise. Se trata de una pieza complementaria a su álbum debut y que estará disponible a partir del próximo 17 de marzo. Para esta producción, la artista ha vuelto a colaborar con Oneohtrix Point Never y con Hudson Mohawke. El álbum incluirá seis temas: In My Dreams, Paradise, Jesus Will Kill You, You Are My Enemy, Ricochet y She Doesn’t Mourn Hes Loss.

Mientras tanto y como abreboca a lo que será este EP, Anohni ha compartido el vídeo de Paradise, protagonizado por la artista visual y modelo Eliza Douglas y dirigido por Colin Whitaker. Según palabras del director, el audiovisual busca indagar en los diferentes escenarios y enfoques relacionados con el paraíso e incluye material original de Paradise Garage, uno de los clubs nocturnos más importantes y emblemáticos de la cultura gay norteamericana de finales de los 70 y 80, y que se encontraba en el barrio de Hudson Square en la ciudad de Nueva York.

Además del lanzamiento de este nuevo EP, en el que Anohni declara que “solo con la intervención de las mujeres alrededor del mundo, con nuestro conocimiento innato de interdependencia, nuestra compresión profunda, empatía y autosacrificio, sería posible alterar el curso desesperado de nuestra especie“, la artista ha confirmado sus primeras dos presentaciones de 2017: