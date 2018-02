Papaya anuncia las primeras fechas presentación de su nuevo disco

El próximo 23 de Febrero saldrá a la venta el nuevo trabajo de Papaya, titulado Corazón abierto, a través del sello Jabalina Música. Este segundo álbum pretende ser la confirmación del proyecto liderado por Yanara Espinoza y fruto de un trabajo tenaz emprendido desde 2015 junto a sus dos compañeros de aventuras: Miguel Aguas y Sebastián Litmanovich.

Hasta el momento, han conseguido ir demostrando su potencial, reconocido con prestigiosos premios como El Ojo Crítico de RNE y los Premios Pop Eye a grupo revelación del 2016 por No me quiero enamorar, su primer álbum, caracterizado por un estilo muy personal que supone un cóctel sonoro, exótico y clásico a la vez, en el que destaca una particular mezcla de estilos, aromas y sabores .

Como explica la banda y su sello, en su nuevo trabajo podemos esperar un “caudal embravecido de emociones, ritmos y experiencias en forma de canciones diversas pero, en su conjunto, con una arrebatadora personalidad propia”.

Una vez se publique oficialmente el disco el 23 de Febrero, Papaya arrancará una gira de presentación en directo que les llevará a Valencia el sábado 21 de Abril dentro del ciclo Concerts de La Marina a la Pèrgola, Madrid el viernes 27 de Abril en la Sala El Sol y Barcelona el sábado 5 de Mayo en la Sala Almo2Bar, siendo tan solo las tres primeras fechas de la que se espera sea una larga gira.