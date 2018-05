Panic! At The Disco versionan ‘IDGAF’ de Dua Lipa

Una vez más, el mítico programa de la BBC en su edición Live Lounge nos vuelve a dejar un nuevo documento musical diferente y de escucha y disfrute. En este caso, Panic! At The Disco, la banda liderada por Brendon Urie, ha versionado en dicho programa una de las canciones más representativas de la que probablemente se pueda afirmar que es la mayor candidata para ser una nueva estrella del pop.

El tema seleccionado ha sido IDGAF de Dua Lipa, un tema que representa a la perfección el espíritu de este nuevo ídolo de masas que ha visto cómo su popularidad ha crecido exponencialmente desde su irrupción gracias a la publicación de su primer trabajo homónimo (el cual presentó en el pasado FIB).

Ya puedes ver y escuchar esta versión realizada por Brendon Urie y compañía en el BBC Radio 1 Live Lounge con motivo de la presentación de su nuevo trabajo, Pray For The Wicked, el cual se publicará el próximo 22 de junio. Y también puedes hacer lo mismo con Say Amen (Saturday Night), uno de los singles ya publicados que compondrán ese nuevo disco.