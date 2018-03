Panic! at the Disco presentan por sorpresa a su nueva bajista

Después de que su bajista Dallon Weekes abandonase la formación a finales del año pasado, Panic! at the Disco presentaron por sorpresa a su nueva bajista, Nicole Row, en un concierto secreto en Ohio, Estados Unidos.

Fue la manera en la que Brendon Urie y compañía presentaron a su nueva compañera, que tiene una larga trayectoria de colaboraciones junto a artistas como Miley Cyrus, Troye Sivan, Billy Ray Cyrus, Noah Cyrus, Daya, Fat Joe, Remy Ma o Ty Dollar Sign en su ciudad natal de Las Vegas.

Por lo que se ha podido ver en redes, la reacción de los fans ha sido muy positiva ante este nuevo fichaje, ya que permite a la banda seguir centrada en los preparativos de nueva música de cara a la actuación que llevarán a cabo este verano en varios festivales europeos, entre ellos el Reading & Leeds en el Reino Unido.

Por primera vez, una mujer forma parte de la formación de Panic! at the Disco. Mientras tanto, su antiguo bajista Dallon Weekes sigue centrado en su proyecto en solitario I Don’t Know How But They Found.

Para fans curiosos, os dejamos a continuación el setlist completo de este concierto presentación de Nicole Row, así como un video:

Don’t Threaten Me with a Good Time

Ready to Go (Get Me Out of My Mind)

The Ballad of Mona Lisa

LA Devotee

Hallelujah

Golden Days

Vegas Lights

Miss Jackson

This Is Gospel

Let’s Kill Tonight

Death of a Bachelor

Nicotine

Crazy=Genius

Girls/Girls/Boys

Emperor’s New Clothes

I Write Sins Not Tragedies

Positive Hardcore

Victorious