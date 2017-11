Panda Bear anuncia un nuevo EP para 2018

Más conocido por su trabajo en la formación experimental Animal Collective, Noah Lennox (conocido por su nombre artístico, Panda Bear) ha puesto fecha a su próximo lanzamiento en solitario. A Day With The Homies aterrizará el 12 de enero vía Domino.

Se trata del primer EP que lanza Lennox desde 2015, cuando editó tanto el LP Panda Bear Meets The Grim Reaper, como el EP Crosswords. Esta obra contendrá cinco canciones y saldrá tan solo en formato vinilo. Puedes ver los títulos de los temas que lo conforman a continuación:

01 Flight

02 Part of the Math

03 Shepard Tone

04 Nod to the Folks

05 Sunset

Junto al anuncio ha colgado el siguiente mensaje en su Instagram: “esperaba hacer algo sin adornos o sin tanto embellecimiento, principalmente porque me he dado cuenta que más relleno significa menos potencia.” Además, ha comentado lo siguiente: “mi mayor esperanza con este material es que perdure como lo hacen mis canciones favoritas.”

Este año Animal Collective han publicado otros dos EPs: Meeting Of The Waters y The Painters. También cerraran el año con un concierto en el que interpretarán al completo su disco Sung Tongs por primera vez en su carrera. Será en un evento organizado por los 21 años de Pitchfork.