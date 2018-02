Pale Waves muestra otro adelanto de su disco

Siempre es bueno ver como nuevas bandas aparecen en la escena musical, más aún cuando esos grupos parece que pueden pegar el gran petardazo. Sin embargo, en algunas ocasiones se trata de simples one-hit wonders (bandas conocidas por tan solo una canción). Solamente nos queda esperar que el grupo que nos ha llevado aquí no siga el caso mencionado.

Pale Waves comienza su andadura en 2016, en la ciudad de Manchester, madre de The Smiths, The Stone Roses u Oasis entre otros; importantes influencias seguro para el indie pop que destilan sus canciones.

Hoy nos reúnen a todos tras presentar su nuevo single, The Tide, incluido en su futuro EP, All The Things I Never Said, que saldrá a la venta en poco más de un mes. Aterrizará globalmente el día 16 de marzo, a través de la discográfica Dirty Hit.

The Tide sigue la estela de los anteriores adelantos: New Year’s Eve y My Obsession y cumple con lo esperado. Una vez te aprendas la letra (muy pegadiza por cierto) no podrás parar de cantarla y bailarla.

Heather Baron-Gracie, cantante y guitarrista de la banda se muestra ansiosa y ambiciosa con la salida del EP debut. “Todos los años sale un disco del año. Incluso si no pudiera ser este año podremos serlo el siguiente. Nunca puedes ser demasiado ambicioso.”

Os dejamos por aquí el nuevo single y deseamos suerte al grupo.