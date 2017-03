“Painting a Hole”, la nueva canción de Shins

Esta semana, el 10 de marzo más concretamente, tiene previsto su lanzamiento el próximo disco de la banda de rock alternativo, The Shins.

Heartworms es el nuevo proyecto discográfico de los estadounidenses, el quinto en su carrera. Llega un lustro después de la publicación de Port of Morrow, último LP hasta la fecha. Hasta cinco han sido los adelantos que nos han presentado de este álbum. Tras Dead Alive, Name for You, Mildenhall y The Fear, se ha podido conocer en los últimos días, Painting a Hole, el cual se puede escuchar en esta noticia.

La semana pasada, The Shins comenzó su gira en Alburquerque, Nuevo México (E.E.U.U.). En la misma irá presentando su reciente trabajo por diversas ciudades, tanto estadounidenses como europeas. Entre las fechas anunciadas se encuentran:

6 de marzo: San Diego, CA – Observatory North Park

7 de marzo: San Diego, CA – Observatory North Park

28 de marzo: Paris, France – Le Trianon

29 de marzo: London, England – Eventim Apollo Hammersmith

30 de marzo: Amsterdam, the Netherlands – Paradiso

22 de abril: North Charleston, SC – High Water Festival

23 de abril: North Charleston, SC – High Water Festival

15 de junio: Brooklyn, NY – Prospect Park Bandshell

