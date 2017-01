OUR FIRST 100 DAYS: 100 canciones para los primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca

Nunca pensamos que las pasadas elecciones presidenciales norteamericanas pudieran convertirse en el acontecimiento más controvertido de las últimas décadas. La verdad es que nunca lo creímos porque ni en el peor de los escenarios contemplábamos a Trump como el siguiente inquilino del número 1600 de la avenida Pennsylvania de Washington.

Pues la peor de las pesadillas se ha convertido en realidad, lo cual no ha dejado indiferentes a la mayoría de los artistas y especialmente a los norteamericanos. Trump está aquí y ha llegado para quedarse cuatro años, al menos eso es lo que parece que piensan gente como Angel Olsen, Mitski, Toro Y Moi, The Range, Tim Heidecker, Will Oldham, The Mountain Goats, Avey Tare, Jens Lekman, o Cherry Glazer, quienes forman parte de una nueva compilación de canciones titulada Our First 100 Days. El proyecto consiste en el lanzamiento de una nueva canción cada día durante los cien primeros días de gobierno del nuevo presidente y está relacionado con el anterior 30 días 30 canciones que funcionó durante la campaña electoral.

Las canciones solo podrán conseguirse a través de la compilación entera y bajo una donación mínima de 30 dólares que irán dirigidas a algunas de las organizaciones que apoyan las causas que las políticas de Trump propone eliminar como People’s Climate Movement, o Southerners On New Ground, por ejemplo. El primer tema será lanzado el día 20 coincidiendo con la toma de posesión.

Así pues, las políticas del nuevo inquilino de la Casa blanca lo que han provocado es un gran movimiento artístico en su contra, que, al menos, podrá ser disfrutado por los ciudadanos.