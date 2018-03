No hubo Oscar para Jonny Greenwood o Sufjan Stevens

Finalmente, el sueño de los Oscar no fue posible para Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead ni para Sufjan Stevens. El primero estaba nominado en la categoría de Mejor Banda Sonora Original por su trabajo para El hilo invisible, pero el premio fue para Alexandre Desplat por La forma del agua, una de las grandes triunfadoras de la noche.

En cuanto a Stevens, no pudo triunfar con Mystery of Love, su canción para Call Me By Your Name, ya que la ganadora fue Remember Me, la canción sobre la que gira gran parte de las emociones de la preciosa Coco, que también ganó el premio a la Mejor Película de Animación del año.

Sufjan Stevens actuó en la Gala de los Oscar

Sin embargo, Sufjan Stevens tuvo su merecido momento de gloria sobre el escenario de los Oscars cuando interpretó en directo su canción junto a una banda en la que participaron varios artistas de renombre como St. Vincent como acompañantes de lujo para una ocasión tan especial.

Con Oscar o sin él, seguimos admirándoles enormemente.