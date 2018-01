Os contamos la lucha de un pamplonés contra la desaparición del Festival Tres Sesenta

Hoy nuestra noticia gira en torno al desaparecido Festival Tres Sesenta, y a la lucha de Adolfo Moreno Arratibel, un melómano e inconformista pamplonés, en su particular batalla contra de la desaparición del mencionado festival.

El Festival Tres Sesenta era un evento clave para la ciudad de Pamplona. Durante tres días en el segundo fin de semana del mes de junio, la ciudad se transformaba para dar cabida a los más de 15.000 amantes de la música indie y de la gastronomía que acudían cada año para disfrutar del festival. Tras 5 ediciones, se le consideraba como uno de los referentes musicales del norte de España, que como otros festivales contaba con numerosas actividades paralelas, dotando a la ciudad de Pamplona de un impacto económico muy importante.

En las cinco ediciones del festival han pasado artistas y grupos como Andrés Calamaro, Vetusta Morla, Berri Txarrak, Pet Shop Boys, Amaral, Izal, Lov of Lesbian, León Benavente, Xoel López, The Gift, Loquillo, Lori Meyers, Belako, Was, Buzzocks, IS Tropical, Supersubmarina o El Columpio Asesino, entre otros.

La sorpresa llegaría cuando el pasado mes de marzo del 2017 en declaraciones de prensa por parte del Ayuntamiento de Pamplona, Cultura Gobierno de Navarra, InOut Conciertos, Get In Music y Esmerarte Industrias Creativas, anunciaron el aplazamiento del festival durante esa edición, para “rediseñarse y volver en 2018“.

Al leer esta noticia, Adolfo se temió lo peor, y vaticinó la desaparición del Tres Sesenta, a lo que muchos le tacharon de incrédulo.

Para desgracia de muchos, las sospechas de Adolfo se confirmaron con la noticia del nacimiento de un nuevo festival en la ciudad, el Turmalina Fest, que tendrá lugar el día 9 de junio del 2018 en la Ciudadela de Pamplona. Un festival también organizado por InOut Conciertos, y que parece ser el elegido para sustituir al Tres Sesenta, puesto que coincide en fecha, y en los medios no hubo mención alguno al ya desaparecido festival, lo que supuso un mazazo para todos los fans y asiduos del mismo.

Adolfo, al saber de la desaparición del Festival Tres Sesenta, quiso ponerse en contacto con la organización del festival, así como con los responsables de cultura del Ayuntamiento de Pamplona, para saber si volvería tal y como habían prometido, o definitivamente lo daban por desaparecido así sin más. A muchos, como a él les parecía totalmente injusto que no hubiese ninguna explicación al respecto, y se sintieron engañados, puesto que eso no era lo que públicamente se había dicho en los medios.

Tras la decepción inicial, Adolfo, luchador e inconformista donde los haya, decidió no quedarse impasible e iniciar su particular batalla contra esta desaparición, que no contra el Turmalina Fest, que quede claro, y poco a poco, su protesta se está haciendo eco en varios medios.

Inició su lucha contra gigantes a través de las redes sociales compartiendo este original vídeo:

Aunque muchos le dicen que a día de hoy es una guerra perdida, él no desiste y ha decidido mandar el siguiente manifiesto a todos los medios posibles: