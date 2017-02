“On The Level”, nuevo sencillo de Mac DeMarco

El tercer álbum de Mac DeMarco, This Old Dog, está previsto para el 5 de mayo de 2017. El cantante canadiense ya ha adelantado dos sencillos My Old Man y This Old Dog. Pero esta mañana ha aparecido misteriosamente, vía Reddit, un nuevo tema que también formará parte del álbum y que lleva por nombre On The Level.

Se trata de una melodía típica de DeMarco algo brumosa, llena de sintetizadores y muy pegajosa. El llamado estilo “jizz jazz”, como el propio Mac define su música.

Este tercer álbum sería la continuación de su exitoso Salad Days, lanzado en 2014, y reflejará un cambio no solo en el estilo de vida del músico sino también su reciente cambio de ciudad. Según palabras de DeMarco, “(…) cuando me estaba mudando a la Costa Oeste, pensé en terminar el álbum rápido. Pero, después me di cuenta que mudarte a otra ciudad y empezar una nueva vida, toma tiempo. Usualmente, escribo, grabo y lanzo discos, sin problema. Pero esta vez, escribí los temas y los dejé. Cuando eso pasa, tienes la oportunidad de conocer bien tus temas. Fue una vibra completamente diferente.”

Además de esta nueva perspectiva, todo el proceso de grabación también resultó novedoso. El nuevo disco tendrá como protagonistas principales guitarras acústicas, sintetizadores, una batería electrónica y tan solo una canción contará con el sonido de una guitarra eléctrica. Así que se tratará del álbum más orgánico y de mayores matices hasta el momento.