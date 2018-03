Olly Alexander (Years & Years) confiesa que le recomendaron ocultar su homosexualidad al inicio de su carrera

Nos gusta pensar que vivimos en una sociedad que ya no discrimina a nadie por su sexualidad, raza, religión o creencias, pero de vez en cuando nos encontramos noticias que nos abren los ojos y nos hacen ver que esto no siempre es así en pleno año 2018. Muchos conoceréis a Olly Alexander, líder y cantante de Years & Years, que además de un exitoso músico, es un firme defensor de los derechos del movimiento LGBT. Este fin de semana participó en un evento de recaudación de fondos en Reino Unido, y allí confesó que, cuando firmaron su primer contrato discográfico, les aconsejaron de forma sutil que no hablase de forma abierta de su sexualidad.

Según sus declaraciones, su primer sello les ofreció la posibilidad de recibir asesoramiento de cara a sus futuras entrevistas con medios de comunicación por parte de una experta. Cuando se reunieron con ella, trataron multitud de temas sobre las posibles preguntas de los periodistas podrían llegar a hacerles y cómo tratarlas, y en un momento de la reunión, el propio Alexander le preguntó cómo contar que es gay a los periodistas.

Aunque Alexander no duda de la buena intención de la asesora, está le recomendó directamente regatear el tema y no manifestarse, explicándole que nadie le interesaba con quién mantenía relaciones sexuales. Sin embargo, como bien sabemos, el líder de Years & Years decidió no hacerle caso y convertirse en uno de los símbolos LGBT de la música británica. Nosotros, nos alegramos que tomase ese camino y no el “consejo” de la asesora.