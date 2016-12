Oliver Sim (The xx) y cómo superó sus problemas con el alcohol

El próximo 13 de enero podremos disfrutar de uno de los discos más esperados y, afortunadamente, más madrugadores de este año 2017. Se trata del tercer trabajo del trío británico The xx, I See You, que ya hemos podido ir degustando con su adelanto On Hold. Había muchas ganas de tener un nuevo trabajo de los londinenses después de que nos conquistaran con su álbum de debut homónimo en 2009 y su continuación en 2012 con Coexist, pero hay que reconocer que cinco años de silencio son demasiados.

Dentro de todas las entrevistas de promoción que sus miembros están haciendo en las últimas fechas, nos ha llamado la atención las declaraciones de Oliver Sim hablando de los problemas que ha tenido por su adicción al alcohol en los últimos años y que habrían afectado a su capacidad creativa a la hora de componer. Según cuenta, todo se produjo mientras su compañero Jamie Smith estaba grabando y de gira con su disco en solitario In Colour y Romy Madley Croft vivía una temporada en Los Ángeles. Sim decidió quedarse en Londres y durante esa época se enfrentó al miedo a convertirse en un adulto y afrontar una nueva época en su vida, por lo que decidió refugiarse en el alcohol con la excusa de celebrar continuamente todo lo bueno que le había pasado en los últimos años. Sin embargo, desarrolló una adicción que muy pronto se convirtió en un problema. Eso sí, por suerte para Sim y el resto de la banda, con la ayuda de sus compañeros ha podido superar estos problemas y ahora está centrado en este nuevo trabajo que estamos deseando escuchar.

Seguro que será ya uno de los discos más interesantes del año y esperemos que sigan ofreciéndonos toda la calidad a la que nos tienen acostumbrados hasta el momento.