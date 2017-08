Oh Sees anuncia su segundo disco de este año y comparte nueva canción

John Dwyer ha decidido dar un vuelco a su carrera y rememorar sus inicios con un nuevo álbum y qué mejor manera de hacerlo que no publicándolo como Oh Sees sino OCS, nombre con el que la banda publicó hasta 2006.

The Cool Death of Island Raiders fue el cambió, el paso de un nombre a otro y ahora Dwyer, acompañado de Brigid Dawson en la composición, ha puesto la guinda peculiar al que será el vigésimo álbum publicado por Oh Sees. El largo saldrá el 17 de noviembre gracias a la compañía Castle Face y bajo el título: Memory of a Cut Off Head. El tema que han compartido es el homónimo que abre este compendio de diez pistas cuyos títulos os dejamos abajo.

01 Memory of a Cut Off Head

02 Cannibal Planet

03 The Baron Sleeps and Dreams

04 The Remote Viewer

05 On & On Corridor

06 Neighbor To None

07 The Fool

08 The Chopping Block

09 Time Tuner

10 Lift a Finger