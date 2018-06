Of Moths and Stars, rock de origen británico con presencia en Madrid y Valencia

Si eres fan del rock al más puro estilo inglés, os va a encantar conocer a los británicos residentes en Madrid Of Moths And Stars, a quienes nos presentan desde su agencia Big Thing Music con la promesa de su disco de debut para después de verano. Por ahora, hemos podido escuchar el single My My My como carta de presentación y desde luego, harán las delicias de los amantes de grupos como Arctic Monkeys o Nick Cave.

Aunque aún quedan unos meses para que podamos disfrutar de este Live Like Me en su totalidad, los británicos ya tienen confirmadas las primeras fechas para este verano para echar a rodar sus nuevas canciones. El 23 de junio les tendremos encabezando el Festiboos de la provincia de Soria, tras lo que actuarán en la Wurlitzer Ballroom de Madrid el 4 de julio.

Dos grandes oportunidades para empezar a conocer a esta banda que fue fundada en Camboya y cuyos miembros residieron 3 años en Hong Kong antes de trasladarse definitivamente a Madrid, donde completaron el cuarteto junto a ex miembros de bandas como David Doubtfire de Rubik o Julián Nemesio de Revolver.

Entre tanto, han compartido escenario con bandas de tanta calidad como Suede, The Charlatans, Peaches, OK Go! y The Bohicas, entre otros, así como festivales españoles como Mad Cool o Sonorama e internacionales como el Clockenflap de Hong Kong o el Time Out London Rising Stars de Reino Unido.