Of Montreal anuncia álbum y comparte primer adelanto

El proyecto de psicodelia y pop experimental liderado por el carismático Kevin Barnes ha puesto fecha a su próximo trabajo. White Is Relic/Irrealis Mood llegará el 9 de marzo vía Polyvinyl y será el decimoquinto disco de estudio del combinado de Georgia.

El LP más reciente de Of Montreal es Innocence Reaches de 2016, por lo que su nueva referencia aterrizará dos años después. Teniendo en cuenta la velocidad a la que acostumbra a componer Barnes, se han tomado más tiempo del que acostumbran en esta ocasión. Además, han compartido el primer avance de la obra, Paranoiac Intervals/Body Dysmorphia.

En declaraciones a Stereogum, el cantante de la banda ha comentado lo siguiente: “Dos eventos importantes ocurrieron durante la producción del nuevo material. Me volví paranoico con la teoría de la ‘Realidad Simulada’, y me enamoré.”

Ha añadido también como las mezclas de dance de los 80 han influido en el sonido del álbum: “He decidido abandonar el enfoque de ‘banda en directo en sala’ que he estado utilizando en mis últimos discos, y he trabajado más por mi cuenta o a distancia con los colaboradores.”

El año pasado reeditaron Hissing Fauna, Are You The Destroyer?, de 2007, así como el EP que lo acompañaba, Icons, Abstract Thee. El motivo fue el décimo aniversario de dicho lanzamiento.