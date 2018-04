O Son Do Camiño cierra su fantástico cartel con nuevas confirmaciones

El festival O Son Do Camiño apareció de la nada e inmediatamente nos conquistó a todos. ¿A quién no le gustaría ver a grupos como The Killers, Jamiroquai o Two Door Cinema Club en directo con el espectáculo que siempre traen? En esta ocasión, serán los afortunados de Monto do Gozo, en Santiago de Compostela, los que tendrán en su haber este festival los día 28, 29 y 30 de junio, el cual acaba de cerrarle cartel de esta edición.

7 nuevos nombres son los que ponen el broche de oro a este evento, entre los que destacan Lost Frequencies (productor a quien seguro habréis escuchado en radios con temas como Are You With Me), Residente con su debut homónimo donde explora sus raíces en un viaje multicultural de melodías pop que llegan a todo oyente. Desde el otro lado del charco llegan Republica, con un trabajo producido por Matt Wallace.

Siguiendo en el panorama rock y esta vez fijándonos en nuestras fronteras, encontramos a L.A., cuyo fantástico King of Beasts se dejará sonar en Santiago, Sexy Zebras y los gallegos Terbutalina. La nota de electrónica se encargará de ponerla Don Diablo.

Estos nombres se suman a artistas ya confirmados de la talla de Franz Ferdinand, Mando Diao o Lenny Kravitz, pero uno puede seguir escarbando en el cartel del festival y encontrar nombres que harán las delicias de todo el mundo: Carlos Sadness, Triángulo de Amor Bizarro, Rufus T. Firefly, Toundra, The Gift, C. Tangana o León Benavente entre muchos otros.

Las entradas se pondrán a la venta las entradas por día a 39€ más gastos de gestión en el siguiente enlace. Recordamos que los abonos para el festival completo están agotados, así que si os interesa alguno de los artistas mencionados anteriormente, aprovechad esta oportunidad.