Numerosos artistas muestran su dolor tras la muerte de Patrick Doyle

La muerte de Patrick Doyle, batería del grupo británico de indie pop Veronica Falls, nos pilló a todos por sorpresa. El artista fallecía con apenas 32 años y no tenemos más información sobre el hecho, ya que aún no se han revelado las causas de la muerte. En cualquier caso, las redes se han llenado de mensajes de apoyo, desde su familia, amigos y ambiente más cercano, como de numerosos artistas que admiraban al batería y no han dudado en mostrar su desazón en redes.

Marion Herbain, bajista de Veronica Falls, ha compartido en Instagram un post en el que explica cómo se siente tras el hecho. El cantante de Franz Ferdinand, Alex Kapranos, le dedicaba un tweet a su amigo y dice de él que era “listo, gracioso y un gran músico… no sería capaz de resumir su vida aquí, lo echaré de menos”.

Desde el Facebook de Boys Forever, el grupo paralelo que tenía Doyle, también han lanzado un mensaje expresando el dolor que sienten tras la pérdida del música. También piden donaciones para Los Angeles LGBT Center, a los cuales citan como apoyo incalculable del músico. Puedes encontrar más información en el siguiente enlace.

Veronica Falls cuentan con dos álbumes de estudio hasta la fecha, el debut homónimo de 2011 y el Waiting For Something to Happen de 2013. De momento no tenemos más información sobre el futuro del proyecto.